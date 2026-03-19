В Пензе дочь погибшего сварщика получила 700 000 рублей

В Пензе дочери электрогазосварщика, погибшего на работе, выплатили компенсацию морального вреда.

Трагедия случилась в сентябре прошлого года: мужчина, трудившийся в строительной организации, упал на бетонную плиту с высоты третьего этажа.

«Причиной наступивших негативных последствий стали грубые нарушения правил охраны труда и техники безопасности, допущенные юридическим лицом», - сообщили в областной прокуратуре.

В интересах дочери погибшего надзорный орган обратился в суд, где удовлетворили иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 700 000 рублей. Она уже получила деньги.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).