Суд защитил права пензенца, не попавшего на концерт

Суд защитил права пензенца, купившего билеты на концерт, который в итоге не состоялся.

Согласно афише, 15 ноября 2024 года в 19:00 в ККЗ «Пенза» должен был выступить Алессандро Сафина. Мероприятие пришлось отменить по техническим причинам. Уведомление появилось на сайте «Пензаконцерта» за 2 часа до предполагаемого начала зрелища.

Потребитель отправил продавцу билетов по e-mail заявку на возврат денег. Из ответного послания он узнал, что этот вопрос решает организатор концерта.

После безрезультатной переписки пензенец обратился в областное управление Роспотребнадзора. Специалисты помогли составить претензию, но и она осталась без внимания.

Следующим этапом стало обращение в суд.

С учетом перечисленных в исковом заявлении с организатора взыскали стоимость самих билетов (8 500 рублей), неустойку (8 500), компенсацию морального вреда (5 000) и штраф за неисполнение обязательств в добровольном порядке (11 000), а также государственную пошлину (7 000).

