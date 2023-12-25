В Мичуринском прислушались к жалобам на новогоднюю елку

В понедельник, 25 декабря, администрация Мичуринского сельсовета прислала в редакцию портала PenzaInform.ru фотографии, иллюстрирующие, как поселок украшен к Новому году.
«Елки в поселке Мичуринский для детей и взрослых», - подписал снимки представитель администрации.
Таким образом в сельсовете отреагировали на публикацию от 23 декабря. В ней говорилось о недовольстве местных жителей тем, как украшен Мичуринский к праздникам. Людей возмутила стоящая в полной темноте елка с небрежно накинутой гирляндой.
«Новогоднее настроение. Я, конечно, извиняюсь, но такой елкой детям можно психику сломать. А чистить снег, по всей видимости, вообще не нужно, думает администрация. Это я еще про свет в сквере молчу, который отключили год назад и с того момента не включали», - написал местный житель в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях его поддержали, назвав ситуацию позорищем, а Мичуринский - Сайлент Хиллом.
На снимках администрации видно, что к жителям прислушались. Огней на главной елке стало больше и распределены они гармоничнее.
Показана и другая новогодняя атрибутика в Мичуринском.
Фото № 2 - Рустама Апкаева, «Типичная Пенза».
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