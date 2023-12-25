В Мичуринском прислушались к жалобам на новогоднюю елку

25.12.2023 | 16:45

В понедельник, 25 декабря, администрация Мичуринского сельсовета прислала в редакцию портала PenzaInform.ru фотографии, иллюстрирующие, как поселок украшен к Новому году.

«Елки в поселке Мичуринский для детей и взрослых», - подписал снимки представитель администрации.

Таким образом в сельсовете отреагировали на публикацию от 23 декабря. В ней говорилось о недовольстве местных жителей тем, как украшен Мичуринский к праздникам. Людей возмутила стоящая в полной темноте елка с небрежно накинутой гирляндой.

«Новогоднее настроение. Я, конечно, извиняюсь, но такой елкой детям можно психику сломать. А чистить снег, по всей видимости, вообще не нужно, думает администрация. Это я еще про свет в сквере молчу, который отключили год назад и с того момента не включали», - написал местный житель в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях его поддержали, назвав ситуацию позорищем, а Мичуринский - Сайлент Хиллом.

На снимках администрации видно, что к жителям прислушались. Огней на главной елке стало больше и распределены они гармоничнее.

Показана и другая новогодняя атрибутика в Мичуринском.

Фото № 2 - Рустама Апкаева, «Типичная Пенза».