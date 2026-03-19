Минлесхоз предоставил один и тот же пруд сразу двум рыбоводам

Из жизни

Пензенский минлесхоз предоставил один и тот же пруд в Бессоновском районе сразу двум мужчинам, пожелавшим заняться рыбоводством. Спор пришлось разрешать в суде.

Речь идет о водоеме на реке Елшанке у Вазерок.

Житель района, в 2024 году получивший пруд в обособленное пользование на 20 лет, в 2025-м заметил, что кто-то установил таблички о штрафе за ловлю рыбы на его территории.

Обратившись в минлесхоз, он узнал, что в том же 2024 году, но чуть позже, ведомство выдало аналогичное разрешение другому человеку.

Как оказалось, в государственном водном реестре у одного объекта были разные коды, а координаты в министерстве проверять не стали.

Суд признал второе решение минлесхоза незаконным и обязал рыбовода в течение месяца подать в регистрирующий орган заявление о прекращении действия права на пользование объектом.

По делу была подана апелляция, но ее оставили без удовлетворения. Решение вступило в силу 12 марта 2026 года, уточнили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

