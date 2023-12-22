Жителям Грабова пришлось вытаскивать из снега скорую помощь

22.12.2023 | 08:26

Вечером четверга, 21 декабря, в селе Грабово Бессоновского района спецавтомобиль скорой помощи увяз в снегу.

Видео с места событий прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читательница. На кадрах видно, что автомобиль медиков вытаскивает УАЗ-«буханка» с помощью троса.

«Даже скорая выехать не может. Зато администрация Грабова обещала сделать нам дорогу на улице Колхозной. Врачи даже к больным не проедут. Уже два года дорогу обещают», - говорит жительница села.

Женщина рассказала, что ЧП случилось около 21:00. Скорая помощь возвращалась от пациента и наглухо застряла в снежной каше.

Сельчанка обратилась к органам местного самоуправления.

«Уважаемая администрация села Грабово, примите, наконец, меры и сделайте жителям обещанную дорогу по улице Колхозной. Люди приезжают после работы и помогают выталкивать скорую помощь. А в этой скорой мог бы быть человек, которому очень плохо», - написала она.