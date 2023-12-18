На нечищеной улице Байдукова встало движение

18.12.2023 | 12:25

Жители Пензы, пользующиеся улицей Байдукова, которую в народе называют Байден-бич, сообщают: после снегопада ее не почистили.

«Общегородская улица Байдукова. Утро 18 декабря после снегопада. Большегрузы и фуры буксуют, легковушки не проезжают. Почему администрация города и управление ЖКХ бездействуют? Почему водители и предприниматели должны самостоятельно обслуживать данную дорогу? Руководство города и области, задумайтесь: такого больше нигде нет. Остается десятками лет забытый уголок города Пензы, а ведь там огромное количество крупных предприятий и людей, там работающих», - написал в редакцию PenzaInform.ru горожанин.

Он приложил несколько фотографий с Байден-бич. Они подтверждают: уборочная техника там не бывала.

Ближе к обеду на Байдукова образовалась пробка: в снежной каше застряла фура. На 12:10 сервис «Яндекс.Пробки» обозначал улицу бордовым цветом, то есть движение там встало.

«Хотите видеть отношение власти к людям - езжайте на Байдукова, а не смотрите прямые линии», «Власти забыли, что они служители народа!» - возмутились некоторые пензенцы, обсуждая случившееся в соцсетях.

Впрочем, многие не разделили их негодования. «Там, где предприятия и оптовки, есть трактора. Почему на базе Север всегда чисто? Не могут договориться и почистить. Даже вокруг предприятий чистят сами. Это было всегда», «Ждут манны небесной», - отметили комментаторы.

Дорога на Байдукова много лет вызывает нарекания и жалобы. Автомобилисты регулярно рассказывают, как «пробивают колеса, отрывают бампера и гнут пороги».