Пензенцы продолжают оставлять запчасти на улице Байдукова

24.10.2023 | 18:32

Пензенские водители продолжают ломать автомобили на печально известной улице Байдукова.

«Летом на мой вопрос о ремонте дорог на улице Байдукова Вы мне ответили, что весь асфальт, срезанный во время ремонта дорог города Пензы, будет отправлен на Байдукова. Даже сняли репортаж по поводу начала ремонтных работ.

Так вот, теперь вопрос: в Пензе не ремонтировали ни одной дороги и не срезали асфальт или...??? Вот результат качества дороги на улице Байдукова на сегодняшний день», - написал пользователь Сергей М. на странице администрации Пензы во «ВКонтакте», приложив снимок.

Мужчина поинтересовался, сколько еще «пробивать колеса, отрывать бампера и гнуть пороги».

Представитель городского управления ЖКХ напомнил Сергею, что этой весной для поддержания дороги в проезжем состоянии проводилось грейдирование.

«Я в курсе. Но этого поддержания хватило ровно до первого дождя. И ровно через неделю после грейдирования дорога приняла свой первоначальный вид», - отметил Сергей.

В администрации Пензы уточнили, что уже разработана проектно-сметная документация на реконструкцию автодороги, получены положительные результаты экспертизы.

«По проекту планируется несколько этапов работ. Первым этапом будет проведена реконструкция автодороги от пересечения улиц Литвинова и Байдукова до моста через ручей Безымянный.

Вторым этапом запланировано строительство нового участка дороги от моста в сторону улицы Островной, а также реконструкция самого моста», - пояснили в мэрии.

Также обустроят новое наружное освещение, ливневую канализацию и тротуары. Однако сроки еще не определены: отсутствует источник финансирования.

Тем не менее водителям постараются помочь уже сейчас.

«До конца текущей недели уполномоченным сотрудником УЖКХ г. Пензы запланирован выезд по ул. Байдукова для рассмотрения возможности выполнения работ по грейдированию данной дороги», - пообещали Сергею.