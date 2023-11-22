«Идти просто ад»: пензенцы жалуются на нечищеные тротуары

22.11.2023 | 10:55

От жителей Пензы поступают массовые жалобы на нечищеные тротуары, оказавшиеся недоступными для пешеходов.

«Из-за халатного отношения коммунальных служб люди подвергают себя опасности. Улица Долгорукова, 3-й день после снегопада», - написал в редакцию пензенец Александр с Шуиста.

К своему обращению он прикрепил запись с места, на которой видно, что пешеходной дорожки как будто и не существует вовсе: ее завалили снегом с проезжей части.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других микрорайонах Пензы, жители которых пишут: «Тротуар ул. Грибоедова, по дороге к бывшему САН. Кирова - также не очищен», «Ул. Подлесная, по тротуару пройти затруднительно, пешеходы идут по дороге», «Ул. Перспективная, на работу идти просто ад...», «Прошел снегопад, Заводской район, улица Беляева не чищена, повторяется, как и прошлый год».

Ранее в городском управлении ЖКХ объяснили, что по ГОСТу рыхлый и талый снег с проезжей части должен убираться в течение 4-12 часов после окончания снегопада в зависимости от категории дороги, а с дорог обычного типа (нескоростных) - в течение 5-12 часов.

За зимнее содержание тротуаров на центральных улицах города отвечает МБУ «Пензавтодор». Работы ведутся как механизированным способом, так и вручную мобильными бригадами.