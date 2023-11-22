Коммунальщики рассказали о сроках расчистки снега в Пензе

22.11.2023 | 08:54

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства Пензы рассказали, в какие сроки должны очищаться городские территории.

В ведомстве отметили, что одномоментно устранить последствия обильного снегопада невозможно, поэтому существует разграничение по времени.

«Согласно ГОСТ Р устранение рыхлого и талого снега, зимней скользкости на проезжей части дорог происходит в течение 4-12 часов после окончания снегопада в зависимости от категории дорог. На дорогах обычного типа (не скоростная дорога) уборка осуществляется в течение 5-12 часов», - пояснили в управлении.

За зимнее содержание тротуаров на центральных улицах города отвечает МБУ «Пензавтодор». Работы ведутся как механизированным способом, так и вручную мобильными бригадами. На это требуется дополнительное время.

Так, во вторник, 21 ноября, вручную очищали от снега тротуары, пешеходные переходы и остановки транспорта на улицах Кирова, Славы, Урицкого, М. Горького, Володарского, Пушанина, Сухумской, Петровской, Токарной, Галетной, Свердлова, Чкалова, Калинина, Богданова, Куйбышева, Красной, Краснова, Воронова, Тамбовской, Антонова, Измайлова, Коннозаводской, Тарханова, Ленина, Гагарина, Крупской, Циолковского, Леонова, Беляева и двух проспектах - Победы и Строителей.

Техника использовалась при уборке в скверах и на территориях, прилегающих к памятникам и памятным местам.

«Будьте, пожалуйста, терпимее. При ликвидации последствий выпадения осадков сотрудниками коммунальных служб делается все возможное, чтобы сделать движение пешеходов и автотранспорта максимально безопасным и комфортным», - обратились к жителям областного центра сотрудники управления ЖКХ.

Ранее пензенцам назвали номера служб, ответственных за уборку снега в городе.