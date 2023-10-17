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Из жизни

«Улетела моя крыша»: в Пензенской области бушует ветер

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Во вторник, 17 октября, жители области с утра делятся в Сети кадрами уже имеющихся последствий порывов шквального ветра, о котором предупреждали спасатели накануне.

«Улетела моя крыша!» - написал пензенец, приложив фото опрокинутого павильона на остановке «Профкурсы» (ул. Калинина).

Другой горожанин рассказал, что с кровли дома № 12 на улице Кронштадтской сносит металлические листы, которые могут упасть и на людей, и на машины. «Один лист уже упал. Будьте внимательны», - предупредил автор.

В Кузнецке ветер разрушает металлическую конструкцию на многоквартирном доме. «Осторожно, скоро улетит! Красноармейская, 108а», - указал местный житель.

Пензячка рассказала, что на улице Свердлова ветер отломил у старого ясеня толстую ветку. Она рухнула рядом с подъездом дома № 38.

Сильный ветер будет дуть и в среду, 18 октября. «Порывы 15-18 м/с ожидаются местами по Пензенской области. Будьте внимательны и осторожны», - предупредили в региональном ГУ МЧС.

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Источник — фото № 1, 2 - vk.com/sova_penza, № 3 - vk.com/podslushanokuzneck
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