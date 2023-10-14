«Смертник»: в Пензе пешеход бросился под колеса машины

14.10.2023 | 09:58

Мужчина рискнул жизнью, перебегая дорогу прямо перед автомобилем. Видеозапись инцидента, случившегося в пятницу, 13 октября, в 19:15, появилась в Сети.

Регистратор запечатлел, как машина проезжает пешеходный переход. А метров через 20 наперерез автомобилю на проезжую часть выбегает человек. Поняв, что может угодить под колеса, он на несколько мгновений застывает, а затем бросается к противоположной стороне дороги.

Комментаторы уточнили место происшествия - микрорайон Нахаловка - и не поскупились на нелестные отзывы в адрес отчаянного пешехода. Самые мягкие из них - «смертник», «зомби» и «олень».

«Догнать и отпороть как сидорову козу», - предложил пользователь.

«Он скажет: а че? Будьте внимательны!» - рассудил другой.

«Повезло, что у водителя была небольшая скорость и реакция хорошая», - резюмировала еще одна подписчица.