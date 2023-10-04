Бесстрашный велосипедист в Терновке разозлил водителей

04.10.2023 | 08:18

В Пензе на Бауманском путепроводе видеорегистратор автомобиля снял велосипедиста, который едва не попал в ДТП.

Кадры были сделаны в 8:37 вторника, 3 октября. Ими поделился пользователь соцсети «ВКонтакте».

Владелец регистратора направлялся по путепроводу в сторону центра. Рядом справа, в том же направлении ехал велосипедист, который внезапно решил перестроиться в другую полосу движения.

Водитель притормозил, и сам велосипедист тоже заметил опасность и смогу уйти от столкновения. ДТП удалось избежать.

«Велосипедисты, у вас чувство самосохранения есть? Ездите по дороге - учите правила! Хотите сделать маневр, поднимайте руку!» - высказался автор ролика.

Его точку зрения поддержали водители, оставившие комментарии под видео. Для велосипедиста у них нашлось много негативных определений.

22 сентября автомобилиста привел в ужас поступок велосипедиста в Терновке. Тот двигался по правой обочине дороги, неожиданно резко повернул налево и выехал наперерез автомобилю. Водитель вовремя затормозил, а велосипедист спокойно отправился дальше, даже не оглянувшись.