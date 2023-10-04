Сетевое издание|18+|Среда|4 окт 2023|08:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Бесстрашный велосипедист в Терновке разозлил водителей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе на Бауманском путепроводе видеорегистратор автомобиля снял велосипедиста, который едва не попал в ДТП.

Кадры были сделаны в 8:37 вторника, 3 октября. Ими поделился пользователь соцсети «ВКонтакте».

Владелец регистратора направлялся по путепроводу в сторону центра. Рядом справа, в том же направлении ехал велосипедист, который внезапно решил перестроиться в другую полосу движения.

Водитель притормозил, и сам велосипедист тоже заметил опасность и смогу уйти от столкновения. ДТП удалось избежать.

«Велосипедисты, у вас чувство самосохранения есть? Ездите по дороге - учите правила! Хотите сделать маневр, поднимайте руку!» - высказался автор ролика.

Его точку зрения поддержали водители, оставившие комментарии под видео. Для велосипедиста у них нашлось много негативных определений.

22 сентября автомобилиста привел в ужас поступок велосипедиста в Терновке. Тот двигался по правой обочине дороги, неожиданно резко повернул налево и выехал наперерез автомобилю. Водитель вовремя затормозил, а велосипедист спокойно отправился дальше, даже не оглянувшись.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео vk.com/podslushano_avto_58
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте