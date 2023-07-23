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Из жизни

Пензенцы не дождались открытия ул. Рябова в обещанное время

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В 19:00 воскресенья, 23 июля, в Пензе не открыли проезд по заблокированному участку улицы Рябова в направлении 40 лет Октября, хотя обещали.

Путь между Терновкой и Кривозерьем перекрыли с утра 22 июля. За два дня планировали докрасить пролетные строения путепровода.

В 19:00 проезд должны были открыть, но этого не произошло. В результате образовался затор, на который водители пожаловались в сообществе автомобилистов.

Ранее дорогу уже перекрывали на два дня по той же причине.

«Обещали и не сделали. Никогда такого не было, и вот опять», «Только одни разговоры. По всему городу проваленные люки. А пишут, в десятке лучших по качеству дорог», - откликнулись горожане.

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Источник — vk.com/sova_penza
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