В Пензе перекроют проезд на участке улицы Рябова

20.07.2023 | 20:13

В Пензе из-за окраски пролетных строений путепровода перекроют движение по улице Рябова для всех видов транспорта.

Речь об участке от пересечения с Пушанина до пересечения с Ростовской.

Проезд будет перекрыт с 7:00 22 июля до 19:00 23-го.

«На данный промежуток времени установлен маршрут объезда», - сообщили в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Согласно схеме, водители смогут миновать участок по улице Терновского.

Ранее дорогу, соединяющую Терновку и Кривозерье, уже перекрывали на два дня по той же причине.