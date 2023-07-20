В Пензе перекроют проезд на участке улицы Рябова

В Пензе из-за окраски пролетных строений путепровода перекроют движение по улице Рябова для всех видов транспорта.
Речь об участке от пересечения с Пушанина до пересечения с Ростовской.
Проезд будет перекрыт с 7:00 22 июля до 19:00 23-го.
«На данный промежуток времени установлен маршрут объезда», - сообщили в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
Согласно схеме, водители смогут миновать участок по улице Терновского.
Ранее дорогу, соединяющую Терновку и Кривозерье, уже перекрывали на два дня по той же причине.
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