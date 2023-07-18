В Пензе водители игнорируют перекрытие улицы Пушкина

18.07.2023 | 13:01

Перекрытие участка улицы Пушкина в Пензе не смутило многих водителей, которым нужно было проехать через ее пересечение с улицей Ставского. Горожане стали объезжать перегораживающие дорогу блоки по тротуару.

Многочисленные нарушения сняли на видео и выложить в сеть. Автор прокомментировал: «Вот так объезжаем перекрытую улицу Пушкина».

На записи запечатлено, как блоки со знаком «кирпич» объезжают по тротуару 14 машин, в том числе медицинский автомобиль. Затем они двигаются по свежеуложенному асфальту, а далее - в интересующем водителя направлении (по Пушкина в сторону Арбекова, по Ставского).

«Эхххх, камеру бы там на все время воткнуть... Вот бюджет бы пополнился», «Хоть раз бы ДПС стояли где нужно», «Ну теперь понятно, почему на стоянках так много мест отведено под инвалидов», «Под кирпич - железное лишение», - прокомментировали видео законопослушные водители.

Но нашелся у нарушителей и защитник. «Забор этот надо было ставить на перекрестке с Захарова, а не там! Люди едут и видят забор, а там одностороннее движение, обратно нельзя ехать, только вперед», - отметил один из горожан.

Проезд в сторону центра по участку улицы Пушкина от пересечения с Космодемьянской до Володарского перекрыли для всех видов транспорта с 7:00 вторника, 18 июля, до 19:00 четверга, 20 июля. Причина - проведение работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия (ремонт улицы стартовал в начале мая и должен завершиться к 8 августа).

Из-за этого на 3 дня изменились схемы движения общественного транспорта. Как теперь ездят маршрутки № 1т, 33, 39, 63 и троллейбусы № 1, можно прочитать здесь.