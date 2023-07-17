Из-за ремонта на ул. Пушкина изменят схемы движения маршруток

В Пензе из-за ремонта дороги на улице Пушкина (участке от Космодемьянской до Володарского) изменятся схемы движения общественного транспорта.
Новые правила будут действовать с 7:00 вторника, 18 июля, до 20:00 четверга, 20-го. Об этом сообщило ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
Маршрутки № 1т с Пушкина направятся по Кулакова, Суворова, Плеханова, Октябрьской и далее как обычно в прямом направлении.
Микроавтобусы № 33 и 39 с Пушкина поедут по Кулакова, Суворова, Володарского и далее по старой схеме в прямом направлении.
Маршрутки № 63 с Пушкина проследуют по Кулакова, Суворова, Плеханова, Бакунина и так же обратно.
Троллейбусы № 1 от «Глобуса» направятся по Суворова, Чехова, Кирова, Максима Горького, Володарского, Пушкина и далее по маршруту обратно.
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