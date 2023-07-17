Из-за ремонта на ул. Пушкина изменят схемы движения маршруток

17.07.2023 | 20:21

В Пензе из-за ремонта дороги на улице Пушкина (участке от Космодемьянской до Володарского) изменятся схемы движения общественного транспорта.

Новые правила будут действовать с 7:00 вторника, 18 июля, до 20:00 четверга, 20-го. Об этом сообщило ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Маршрутки № 1т с Пушкина направятся по Кулакова, Суворова, Плеханова, Октябрьской и далее как обычно в прямом направлении.

Микроавтобусы № 33 и 39 с Пушкина поедут по Кулакова, Суворова, Володарского и далее по старой схеме в прямом направлении.

Маршрутки № 63 с Пушкина проследуют по Кулакова, Суворова, Плеханова, Бакунина и так же обратно.

Троллейбусы № 1 от «Глобуса» направятся по Суворова, Чехова, Кирова, Максима Горького, Володарского, Пушкина и далее по маршруту обратно.