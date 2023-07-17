В Пензе на 2,5 дня перекроют часть улицы Пушкина

17.07.2023 | 07:53

В ближайшие дни в Пензе на двое с половиной суток перекроют участок улицы Пушкина: с 7:00 вторника, 18 июля, до 19:00 четверга, 20 июля.

Речь идет об отрезке дороги от пересечения с улицей Космодемьянской до пересечения с Володарского.

Проезд закроют для всех видов транспорта, но только по направлению в сторону центра, уточнили в городском управлении ЖКХ.

Причина перекрытия - проведение работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия.

Ремонт улицы Пушкина стартовал в начале мая. Срок окончания работ - 8 августа.