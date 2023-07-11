Пензенцы назвали возможную причину ДТП на Карпинского

11.07.2023 | 16:41

Пензенцы обсуждают жесткую аварию, случившуюся накануне вечером на улице Карпинского, и высказывают мнение, что отчасти в произошедшем виноваты коммунальщики.

Напротив дома № 12 столкнулись автобус с табличкой маршрута № 70 и легковой автомобиль Mercedes-Benz Avantgarde. Водитель последнего и его 25-летняя пассажирка госпитализированы, машину от удара разворотило.

Горожане предположили, что все могло случиться из-за неровности на проезжей части, которую объезжал автобус.

«Там была яма после светофора, 70-й влетел в нее и, видимо, из-за погоды не справился с управлением и выехал на встречку прямо в «Мерседес». Парню зажало всю нижнюю часть тела»; «Я там проезжал, когда было ДТП, и видел, что автобус стоял на встречке, я не думаю, что его развернуло... Вывод мой сугубо: автобус возвращался в автобусный парк, скорее всего, водитель в последний момент решил объехать препятствие и совершил выезд на встречную полосу, а там ехала машина...»; «Там был провал, потом засыпали щебнем и поставили деревяшки. Вчера в дождь по левой полосе ехал автобус, как раз он и летел, возвращался на базу, естественно, не увидел вовремя деревянное ограждение и вильнул влево на встречку. Как результат - ДТП», - поделились мыслями пользователи.

Пензенцы заметили, что на следующий день после аварии на этом участке дороги появились коммунальщики и спецтехника.

«Как всегда. После ДТП зашевелились и начали заделывать», - написал один из проезжавших мимо автомобилистов.