Легковой автомобиль разворотило в ДТП на улице Карпинского

10.07.2023 | 22:37

Вечером в понедельник, 10 июля, на улице Карпинского в Пензе случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии сообщили очевидцы ее последствий, выложившие в Сеть фото и видео. На кадрах - легковой автомобиль с развороченной передней частью: капот смяло, лобовое стекло разбилось, левое переднее колесо отсоединилось, детали кузова разлетелись на несколько метров вокруг.

Также на снимках присутствует автобус с табличкой маршрута № 70 и пустым салоном.

На место прибыла карета скорой медицинской помощи. Данные о наличии или отсутствии пострадавших уточняются.

Официальная информация об аварии будет опубликована позднее.