Пензенцам показали, как выглядят заболевшие корью

Для кори характерна красная сыпь, которая переходит с верхней части тела вниз. Появляется она на 4-5 день болезни.
В группе «Подслушано Городищенский район» показали фото заболевших детей. Их тела сплошь покрыты сыпью. В посте отмечается, что эти ребята находятся под наблюдением врачей.
В комментариях жители района пожелали скорейшего выздоровления детям.
Ранее в минздраве Пензенской области перечислили симптомы кори. Она начинается с сильного повышения температуры тела и катаральных проявлений - кашля, насморка, першения в горле, слезотечения.
Корь очень заразна, и все непривитые, контактировавшие с пациентом, заболеют. При первых признаках инфекции медики советуют обращаться за помощью.
На воскресенье, 2 июля, выявлено 16 случаев кори. Очаг - село Средняя Елюзань. Большинство пациентов - это дети. В некоторых случаях заболевание протекает тяжело, осложняется менингитом.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀