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Из жизни

Пензенцам показали, как выглядят заболевшие корью

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Для кори характерна красная сыпь, которая переходит с верхней части тела вниз. Появляется она на 4-5 день болезни.

В группе «Подслушано Городищенский район» показали фото заболевших детей. Их тела сплошь покрыты сыпью. В посте отмечается, что эти ребята находятся под наблюдением врачей.

В комментариях жители района пожелали скорейшего выздоровления детям.

Ранее в минздраве Пензенской области перечислили симптомы кори. Она начинается с сильного повышения температуры тела и катаральных проявлений - кашля, насморка, першения в горле, слезотечения.

Корь очень заразна, и все непривитые, контактировавшие с пациентом, заболеют. При первых признаках инфекции медики советуют обращаться за помощью.

На воскресенье, 2 июля, выявлено 16 случаев кори. Очаг - село Средняя Елюзань. Большинство пациентов - это дети. В некоторых случаях заболевание протекает тяжело, осложняется менингитом.

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Источник — фото vk.com/podslushano058
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