В пензенском минздраве рассказали о первых симптомах кори

01.07.2023 | 09:42

В Министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали, каковы характерные симптомы кори и что делать, если они появились.

30 июня стало известно о 7 случаях заболевания корью в Городищенском районе. Все пациенты госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Никто из заболевших не был привит.

Корь - высококонтагиозное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Она опасна тяжелыми осложнениями (менингоэнцефалитом, пневмонией и другими).

Начинается болезнь с сильного повышения температуры тела и катаральных проявлений - кашля, насморка, першения в горле, слезотечения. На 4-5-е сутки на теле появляется сыпь, переходящая с верхней части тела вниз.

При появлении признаков кори следует вызвать на дом врача или скорую помощь. Больному с высокой температурой и сыпью первичное лечение будет назначено в домашних условиях, при тяжелом течении показана госпитализация.

Профилактика кори - вакцинация. Первая прививка делается детям в возрасте 12 месяцев, вторая - в 6-7 лет.

Всем, кто не болел корью и не имеет данных о предыдущей вакцинации, при контакте с заболевшим проводится экстренная вакцинация в первые 72 часа от этого момента.

Взрослые, не болевшие корью и не имющие двух документально подтвержденных прививок от нее в возрасте до 35 лет, могут пройти иммунизацию бесплатно в рамках Национального календаря прививок в поликлинике по месту прикрепления.

«Также вакцинируются по эпидемическим показаниям контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитые, старше 6 лет», - сообщили в пресс-службе минздрава.