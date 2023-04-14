Над головами прохожих на Гладкова нависла металлическая опасность

14.04.2023 | 14:18

Над прохожими на улице Гладкова в Пензе нависла угроза: на голову им в любой момент может упасть водосточная воронка с куском трубы.

Видеозапись того, как часть металлической конструкции болтается в воздухе, держась практически на волоске, выложили в соцсети «ВКонтакте» в обед в пятницу, 14 апреля.

«Пенза, улица Гладкова, 7. Ждем, когда отвалится труба с крыши», - прокомментировал автор.

Видимо, трубу оторвало ветром. За последние сутки от него попадали деревья и остановки.

Так, на улице Ульяновской в Пензе береза рухнула на Renault Logan, на Терновского упала остановка («Ул. Токарная»). В Кузнецке павильон напротив школы № 16 приземлился на машину.