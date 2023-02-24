Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область

24.02.2023 | 19:10

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко наряду с главами более чем 40 регионов России вошел в обновленный список санкционных ограничений, который опубликовало американское министерство финансов.

Всего в списке числятся руководители 47 российских регионов. В него также вошли 9 министров, включая глав Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго, Минцифры. В перечень включены вице-премьер Татьяна Голикова и тележурналист Ольга Скабеева.

Также США приняли санкции в отношении ряда российских финансовых организаций.

В свою очередь глава Пензенской области запретил президенту США Джо Байдену въезд в Пензенскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Думаю, это решение поддержат все мои земляки», - сообщил Мельниченко.

Минфин США ввел ограничения в отношении ряда физических лиц и российских компаний в связи с проведением специальной военной операции на Украине, которая началась ровно год назад - 24 февраля 2022 года.

Президент РФ России Владимир Путин неоднократно заявлял, что СВО проводится для защиты жителей Донбасса от геноцида, а ее цель - демилитаризация и денацификация Украины.