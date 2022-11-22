Из жизни

На крышах пензенских многоэтажек появились сосульки

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Не дожидаясь начала календарной зимы, на крышах пензенских домов стали появляться сосульки. Пока наросты небольшие - около 50 сантиметров в длину. Но и они таят в себе серьезную опасность. Даже такая кроха, сорвавшись с кровли многоэтажки, может нанести человеку серьезные увечья.

В прошлом сезоне только прокуратурой Ленинского района было выявлено огромное количество нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Представители надзорного органа заносили в протоколы неочищенные крыши и козырьки подъездов.

«По факту неисполнения должностных обязанностей ответственными лицами прокурор района внес 34 представления в адрес руководителей управляющих организаций, председателей ТСЖ и ЖСК, по факту рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Четырем должностным лицам управляющих организаций объявлены предостережения», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Елена Зубкова.

«Уже всех достали: крыши текут, сосульки, снег не убирают и так далее», - не стеснялся в выражениях министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения области Михаил Панюхин во время февральской встречи с представителями управляющих компаний, которые недобросовестно подошли к решению поставленных им задач.

Новый сезон снега и сосулек только начинается. Какие выводы сделали руководители обслуживающих организаций после нагоняя, будет ясно в ближайшие месяцы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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