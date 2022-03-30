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Общество

В Пензе управляющие компании оштрафованы за снег на крышах

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Многочисленные нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлены прокуратурой Ленинского района. Всю зиму представители надзорного органа фиксировали не очищенные от снега и наледи подъездные козырьки, крыши многоквартирных домов, непроходимые из-за снега дворы.

«По факту неисполнения своих должностных обязанностей ответственными лицами прокурором района в адрес руководителей управляющих организаций, председателей ТСЖ и ЖСК внесено 34 представления, по факту рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Четырем должностным лицам управляющих организаций объявлены предостережения», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Елена Зубкова.

Зима стала проверкой на дееспособность управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. В феврале, когда с крыш стала сходить наледь, жалобы на ненадлежащее состояние кровель буквально обрушились на представителей разных служб. Горожане сообщали о проблемах на улицах Володарского, Коммунистической, Суворова и многих других.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования от снега и льда очищены внутридомовые территории, тротуары и крыши 83 многоквартирных домов», - отметила Елена Зубкова.

По линии областного министерства ЖКХ и гражданской защиты населения недобросовестные управляйки оштрафованы за ненадлежащее содержание территорий и несвоевременную расчистку крыш.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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