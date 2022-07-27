Из жизни

Замена труб на улице Лядова не испортила людям жизнь

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Плановая замена труб внесла коррективы в жизнь людей с улицы Лядова. Они приготовились остаться без горячей воды, но три дня назад ресурс еще подавали. Вот тротуар оказался перекрыт поднятой со дна котлована землей и ограждением.

Женщина из дома № 26 к временным неудобствам отнеслась спокойно. Она видит, что работы идут довольно интенсивно - бригада приезжала даже в воскресенье. Заметно, что специалисты намерены не затягивать раскопки, как часто бывает, а завершить их с опережением графика. К тому же заранее отключать подачу не стали, бытовых проблем нет.

«Горячая есть. Думаю, это ненадолго, недавно начали. С утра ничего не было, после обеда - уже тут. В подвале, вот не знаю, хорошие трубы, нет - меня они волнуют. Тоже вроде, говорили, будут менять. Подъезд у нас ободранный, но сказали, что надо сначала трубы поменять подвальные», - сообщила горожанка.

Сети старые и внешние, и те, что под домом. Обновлять нужно все.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Живу в одном из этих домов , лет 6 назад проводили капитальный ремонт теплотрассы и сейчас снова разрыли. Хочется спросить почему такие безобразия творятся в Пензе и кто за это ответит.

Имя: Гость
Комментарий:

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