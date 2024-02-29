В Пензенской области определят границы памятников археологии

29.02.2024 | 12:22

В 2024 году запланирована серьезная работа археологической экспедиции. Об этом в четверг, 29 февраля, рассказал министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин.

Пройдут археологические разведки в Шемышейском, Бессоновском, Наровчатском и Сосновоборском районах. Необходимо актуализировать информацию о Селиксенском могильнике, городище Баланов Родник, Озименковской стоянке эпохи неолита, Русско-Труевском и Неклюдовском городищах.

«Это очень большой объем работ, в ходе которых будут определены границы памятников археологии. Находки передадут в музейный фонд краеведческого музея», - отметил Александр Понякин.

Также планируется провести экспертизы нескольких курганов. Цель - придание им статуса археологических памятников федерального значения. Сейчас в Пензенской области такой статус имеют 19 объектов: Золотаревское городище, Наровчатское городище, Ахунское городище и ряд других. Статус выявленных имеют 47 памятников.

«Отмечу, что в области более 2 000 памятников археологии. Задача экспедиции - обследовать максимальное их количество, зафиксировать координаты и отражать информацию о них в научных публикациях», - добавил министр.