На улице Мира опасаются разбитого окна в квартире покойника

13.01.2022 | 21:14

Ночь на Рождество на Мира, 10, не забудут никогда. В квартире на пятом этаже начался пожар, погибли хозяин и его друг. Причина в том, как собственник эксплуатировал газовое оборудование.

Во время тушения Любовь Петровна стояла напротив своего подъезда и думала: какое счастье, что успела выйти.

«У нас собачонка у двери лаяла перед этим, царапала. Мы ее в зал - а она кусать нас! А тут через 10 минут бежит Дима со второго этажа: «Быстро выбегайте! Забирайте документы! Пятый этаж горит!» Ну а я никак не соберусь, пальто не найду, сапоги никак не надену. Спасибо, правнук у нас, 16-й год, меня одели и вывели», - рассказала Любовь Петровна.

Уже после ЧП, после визита следователей и представителей газовой службы жители подъезда начали задаваться другим вопросом - не приведет ли к беде разбитое окно на пятом этаже. Его закрыли фанерой, но мало ли - зима, трубы перемерзнут. Трудно будет попасть потом в опечатанную квартиру, пока не определился новый собственник.

На Ульяновской, 14, несколько месяцев не могли закрыть распахнутые дверь и окно на балконе. Хозяин на связь не выходил, соседи мерзли, а потом рванула труба и залило второй и первый этажи. Еле нашли собственника и договорились о ремонте.

В управляющей компании журналистов «Службы 11» заверили: разбитое окно на Мира, 10, заколотили наглухо. А что с ним будет дальше, решат уже наследники.

Любовь Петровна считает, что в трагедии виноват зеленый змий.

«Я перед этим его так ругала (он шел с бутылкой, пьяный уже): «Ты что делаешь?» А он: «Я у тебя, что ли, беру? Я на свои пью! Выпью да лягу, усну». Ну как я еще могу? В квартиру он никого не пускал. Мы даже участкового вызывали, но он не открыл дверь», - отметила пенсионерка.

Подъезд от пожара пострадал несильно - только стены немного закоптило. Хуже пришлось жильцам квартир, куда попала вода, пока тушили огонь.