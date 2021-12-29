Сосед исчез - пришла беда: в доме на Ульяновской случился потоп

29.12.2021 | 19:13

Почти неделю в аду провели жильцы дома на Ульяновской, 14. В квартире на третьем этаже произошла коммунальная авария. Вода хлестала так, что насквозь промокли вместе со всем содержимым комнаты на втором и первом.

«Все по стенам течет, а так я бы хоть подставляла и выливала. Выжимаю - и в ведро», - сообщила жительница дома Зинаида Самовская.

Коммунальщики перекрыли кран не сразу, а когда это сделали, несколько квартир остались без воды.

«Бутылки у соседей брали все пять дней. А я больная, он слепой, дочь нам помогает. Я не знаю, что мне делать», - пожаловалась жительница дома Валентина Стульникова.

Хуже всех пришлось собственнице жилья на втором этаже: залило сильнее, проводка промокла, электричества нет, шансов просушить квартиру - тоже.

Владелец двухкомнатной на третьем был у себя летом, распахнул окна и двери и пропал. Осенью народ начал поиски, люди подключали управляющую компанию, полицию.

«Мы боимся, что у нас вообще разморозится весь стояк и мы в сильные морозы останемся без отопления. Его никто не может найти», - рассказала горожанка.

«Он вышел на связь только сегодня. Мы ему объяснили, что балкон у него открыт, мы можем с вышки залезть, но нам нужно разрешение. Он нам прислал заявление, что разрешает проводить работы по устранению», - пояснила генеральный директор ООО УК «Квартал» Ольга Беркозова.

К дому подогнали технику, все действия коммунальщики фиксировали на видео, чтобы потом не предъявляли обвинений в пропаже имущества.

По их словам, в квартире - лед под ногами. Причина аварии - сорванный шланг. Рабочие перекрыли кран, а остальным жильцам вернули воду.

Пострадавшие от потопа будут обращаться в суд, требовать возмещения убытков.