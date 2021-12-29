Общество

Сосед исчез - пришла беда: в доме на Ульяновской случился потоп

Печать

Почти неделю в аду провели жильцы дома на Ульяновской, 14. В квартире на третьем этаже произошла коммунальная авария. Вода хлестала так, что насквозь промокли вместе со всем содержимым комнаты на втором и первом.

«Все по стенам течет, а так я бы хоть подставляла и выливала. Выжимаю - и в ведро», - сообщила жительница дома Зинаида Самовская.

Коммунальщики перекрыли кран не сразу, а когда это сделали, несколько квартир остались без воды.

«Бутылки у соседей брали все пять дней. А я больная, он слепой, дочь нам помогает. Я не знаю, что мне делать», - пожаловалась жительница дома Валентина Стульникова.

Хуже всех пришлось собственнице жилья на втором этаже: залило сильнее, проводка промокла, электричества нет, шансов просушить квартиру - тоже.

Владелец двухкомнатной на третьем был у себя летом, распахнул окна и двери и пропал. Осенью народ начал поиски, люди подключали управляющую компанию, полицию.

«Мы боимся, что у нас вообще разморозится весь стояк и мы в сильные морозы останемся без отопления. Его никто не может найти», - рассказала горожанка.

«Он вышел на связь только сегодня. Мы ему объяснили, что балкон у него открыт, мы можем с вышки залезть, но нам нужно разрешение. Он нам прислал заявление, что разрешает проводить работы по устранению», - пояснила генеральный директор ООО УК «Квартал» Ольга Беркозова.

К дому подогнали технику, все действия коммунальщики фиксировали на видео, чтобы потом не предъявляли обвинений в пропаже имущества.

По их словам, в квартире - лед под ногами. Причина аварии - сорванный шланг. Рабочие перекрыли кран, а остальным жильцам вернули воду.

Пострадавшие от потопа будут обращаться в суд, требовать возмещения убытков.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пострадавшие от потопа будут обращаться в суд, требовать возмещения убытков.
так то да но с кого?

Гость||

Может человек в монастырь ушёл и отрёкся от всего земного

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте