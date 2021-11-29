Из жизни

Исчезновение соседа встревожило жителей дома на Ульяновской улице

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В сложной ситуации оказались жители пятиэтажки на Ульяновской. Владелец квартиры на третьем этаже в первом подъезде решил проветрить комнаты. Распахнул форточки и балконную дверь - и исчез на несколько месяцев. Летом, в начале осени соседи не переживали. Когда температура воздуха стала опускаться до нуля и ниже, забеспокоились.

«Мы боимся, что у нас вообще разморозится весь стояк и мы в сильные морозы останемся без отопления. Его никто не может найти. Родственники, с которыми мы попытались связаться, они не знают, где он», - сообщила горожанка.

В прошлом в двухкомнатной обитала пенсионерка, она оставила квадратные метры внуку. Мужчина среднего возраста в жилище появляется редко и вот пропал надолго. Заложниками ситуации оказались обитатели четвертого и второго этажей. Промерзающая квартира щедро делится холодом. Управляющая компания помочь не может.

Жители дома № 14 на Ульяновской надеются, что после выхода сюжета в эфир внук объявится и закроет окна и двери.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Я на курсе реабилитации в белыни,Извините

Гость||

Никуда я не появлюсь и ничего не закрою.

Гость||

А то, что окна и двери распахнул, подозрений конечно не вызывает.

Гость||

Милицию участкового подключайте. Чего тянуть кота за интимные места?

Гость||

Полицейские не дали задержанному за отсутствие маски забрать двухлетнего ребенка из машины

29 ноября 2021

Текст: Елизавета Булкина

Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле задержали мужчину за отсутствие маски. Когда мужчина попытался пройти к своему автомобилю за документами, где к тому же оставался его двухлетний ребенок, полицейские скрутили его и посадили в служебную машину.

Происходящее мужчина снимал на видео, также опубликована видеозапись с регистратора из его автомобиля, на которой слышен плач ребенка.

Инцидент произошел 23 ноября. Сообщается, что ребенок пробыл в машине один почти час, пока не приехала его мать.

Мужчина же был доставлен в отдел полиции. «43 минуты ребенок был один, пока не приехала мама. Потом увезли в отдел полиции, составили протокол по 20.6.1 (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) и 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции). На данный момент написаны заявления на этих сотрудников (за оставление в опасности ребенка, самоуправство, халатность), – рассказал задержанный.

Гость||

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проверку инцидента с задержанием несовершеннолетней девочки, которую доставили в отдел полиции. Случившимся также заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Гость||

Гость писал(a):

Происходящее мужчина снимал на видео,
Если не сумел защитить своего ребенка, то это не мужчина...

Гость||

Может, он в квартире

Гость||

Гость писал(a):

Если не сумел защитить своего ребенка, то это не мужчина...
Естественно. Все антимасочники - не мужчины.

Гость||

Напротив Минская 13 ..когда то я там жил.

Гость||

С такой демографией, как сейчас , лет через 20, половина квартир такими станет..

Гость||

Гость писал(a):

С такой демографией, как сейчас , лет через 20, половина квартир такими станет..
Города станут похожими на Припять

Имя: Гость
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