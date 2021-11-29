Исчезновение соседа встревожило жителей дома на Ульяновской улице

29.11.2021 | 20:37

В сложной ситуации оказались жители пятиэтажки на Ульяновской. Владелец квартиры на третьем этаже в первом подъезде решил проветрить комнаты. Распахнул форточки и балконную дверь - и исчез на несколько месяцев. Летом, в начале осени соседи не переживали. Когда температура воздуха стала опускаться до нуля и ниже, забеспокоились.

«Мы боимся, что у нас вообще разморозится весь стояк и мы в сильные морозы останемся без отопления. Его никто не может найти. Родственники, с которыми мы попытались связаться, они не знают, где он», - сообщила горожанка.

В прошлом в двухкомнатной обитала пенсионерка, она оставила квадратные метры внуку. Мужчина среднего возраста в жилище появляется редко и вот пропал надолго. Заложниками ситуации оказались обитатели четвертого и второго этажей. Промерзающая квартира щедро делится холодом. Управляющая компания помочь не может.

Жители дома № 14 на Ульяновской надеются, что после выхода сюжета в эфир внук объявится и закроет окна и двери.