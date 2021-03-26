Из жизни

Пензенцы раскритиковали нерасчищенную дорогу на улице Куприна

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Почти все, у кого есть что сказать по поводу дороги на Куприна, сначала уточняли, обязательно ли выражаться цензурно.

«Не работают эти дорожники!» - возмутился мужчина.

Улица узкая, но летом машины разъезжаются на ней свободно. Зимой и текущей весной это невозможно. Дорогу чистили, и не один раз, но снег сдвинут на обочины. Скамейка стояла рядом с проезжей частью, а теперь еле видна из-под сугробов, а перед ней - полоса громадных грязных комьев шириной примерно в три метра.

«А что на дороге творится? Могу сказать только плохое», - отметил прохожий.

«Замечательная, шикарная дорога, поклон великий людям, которые за ней смотрят!» - саркастически оценила женщина.

Еле виднеется в сугробах знак «Тупик», глубоко закопана ограда, отделяющая дворы на улице Кирова от проезжей части на Куприна.

Колеи храбро бороздит маленький трактор, расчищая территорию у отдельных зданий и пополняя кучи на обочине. И без того неширокая дорога сужается.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Всё будет хорошо,не переживайте. Скоро всё растает.

Весеннего Вам настроения.

Гость||

Так,там коммерческие предприятия,что дворников нет?Или денег жалко, как за место так каждый день дань берут,а как снег убрать,то должен город?

Имя: Гость
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