Тротуар на улице Бутузова должны оперативно привести в порядок

Из жизни

Тротуар на улице Бутузова должны оперативно привести в порядок
Печать
Max

Тротуар на улице Бутузова в Пензе должны привести в порядок до конца месяца. Такое поручение дал глава города Олег Денисов в понедельник, 17 августа, во время посещения Дальнего Арбекова.

Асфальт в пешеходной зоне на улице Бутузова провалился после обильных дождей. Покрытие тротуара переломилось, накренилось, в нем зияет дыра.

Исправлять ситуацию предстоит сотрудникам управления ЖКХ и «Пензавтодора». «Качественные пешеходные зоны - это комфорт и безопасность горожан», - написал Олег Денисов в соцсетях.

Жалобы на пешеходную зону на улице Бутузова поступают не первый год. Асфальт здесь обрушался и ранее.

Фото Татьяны Ленской со страницы губернатора во «ВКонтакте».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пешеход тротуар ремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!