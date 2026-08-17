Тротуар на улице Бутузова должны оперативно привести в порядок

Тротуар на улице Бутузова в Пензе должны привести в порядок до конца месяца. Такое поручение дал глава города Олег Денисов в понедельник, 17 августа, во время посещения Дальнего Арбекова.

Асфальт в пешеходной зоне на улице Бутузова провалился после обильных дождей. Покрытие тротуара переломилось, накренилось, в нем зияет дыра.

Исправлять ситуацию предстоит сотрудникам управления ЖКХ и «Пензавтодора». «Качественные пешеходные зоны - это комфорт и безопасность горожан», - написал Олег Денисов в соцсетях.

Жалобы на пешеходную зону на улице Бутузова поступают не первый год. Асфальт здесь обрушался и ранее.

Фото Татьяны Ленской со страницы губернатора во «ВКонтакте».