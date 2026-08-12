В Пензе владелец BMW обратился в суд из-за выбоины на трассе М-5

В Пензе владелец BMW отсудил у ФКУ «Поволжуправтодор» деньги за ремонт машины. Она пострадала после его поездки по М-5.

Инцидент случился 18 февраля. Водитель двигался на своем BMW по трассе в черте Пензы и наехал на выбоину. В результате у автомобиля оказались повреждены передний бампер и переднее правое колесо.

Предупредительных знаков или ограждений на проезжей части не было, уточнили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Стоимость восстановительного ремонта составила около 170 000 рублей. Эту сумму мужчина решил взыскать с ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» («Поволжуправтодор») и обратился в суд.

Представитель ответчика указал, что ущерб должен возмещать подрядчик, с которым заключен контракт по содержанию дороги. Но суд - сначала районный, а потом и областной - встал на сторону водителя.

ФКУ «Поволжуправтодор» обязали возместить водителю ущерб и компенсировать расходы, связанные с рассмотрением дела.