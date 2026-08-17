На торговцев фруктами на ул. 65-летия Победы составят протоколы

Глава Пензы Олег Денисов решил избавить улицу 65-летия Победы от несанкционированной торговли фруктами и овощами. В понедельник, 17 августа, он лично пообщался с предпринимателями.

Чиновник обратил внимание, что палатки стоят прямо у дороги, вокруг разбросаны пластиковые лотки. Документов на товар у предпринимателей не оказалось.

«Такая торговля - прямая угроза здоровью горожан. Однозначный беспорядок», - прокомментировал глава города в соцсетях.

Он поручил администрации Октябрьского района и управлению развития предпринимательства составить протоколы на торговцев.

«Важно не просто прекратить реализацию товара, но и привести территорию в должный порядок», - подчеркнул Олег Денисов.