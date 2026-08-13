Пензенец вернул в Калининградскую область прихваченный камень

Житель Пензы, назвавшийся Андреем, прислал бандеролью в администрацию национального парка «Куршская коса» в Калининградской области камень. Мужчина случайно прихватил его во время прогулки по «Танцующему лесу» и забыл вернуть на место.

Пост о необычной посылке появился на странице учреждения во «ВКонтакте».

«Нам по почте прислали камень. Тяжелый такой. Не валун, конечно, но большой, бандеролью прислали. Посылка из Пензы, от Андрея, описи вложений нет. Сначала даже открывать было боязно, мало ли что там тяжелое такое. Вызвали охрану, вместе рассудили: «Почта России» все проверяет, не то что опасное - подозрительное не пропустят», - говорится в сообщении.

Помимо камня в посылке обнаружили письмо от пензенца. Мужчина объяснил: из парка ничего нельзя увозить с собой, он не хочет вредить природе, поэтому возвращает прихваченное обратно и просит волонтеров отнести камень в лес.

«Удивились? Смешно? Странно? Мы тоже удивились, растерялись даже. И только директор не растерялся и тихо сказал: «Не забудьте написать в ответ спасибо». Мы переглянулись. А ведь и правда спасибо. Спасибо и родителям за воспитание, и учителям (сколько бы ни было лет Андрею), и тому экскурсоводу, который так показывает охраняемую природную территорию гостям, что им ясно: у природы не стоит ничего отнимать», - написали сотрудники учреждения.

В заключение они обратились к туристам с просьбой не возвращать теперь палочки, шишки, камни и другие природные материалы, которые они насобирали в парке. Лучше сразу во время походов, прогулок и отдыха помнить о законах экологии и не вывозить такие «сувениры».