Пенсионеру из Пензы могут вернуть переведенные мошенникам деньги

Из жизни

Пенсионеру из Пензы могут вернуть переведенные мошенникам деньги
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Пензенский пенсионер получил надежду на возвращение крупной суммы денег, которой лишился из-за мошенников.

Под влиянием аферистов мужчина перевел на указанные ими счета более 1 200 000 рублей, которые скопил.

После случившегося горожанин обратился в правоохранительные органы, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Во время расследования выяснилось, что часть похищенных денег поступила на счет жителя Московской области.

«Прокурор направил в суд иск о взыскании с него суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Зарайским городским судом заявленные требования удовлетворены», - сообщили в областной прокуратуре.

Ответчик подал апелляцию, но Московский областной суд оставил решение без изменения.

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