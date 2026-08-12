Пенсионеру из Пензы могут вернуть переведенные мошенникам деньги

Пензенский пенсионер получил надежду на возвращение крупной суммы денег, которой лишился из-за мошенников.

Под влиянием аферистов мужчина перевел на указанные ими счета более 1 200 000 рублей, которые скопил.

После случившегося горожанин обратился в правоохранительные органы, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Во время расследования выяснилось, что часть похищенных денег поступила на счет жителя Московской области.

«Прокурор направил в суд иск о взыскании с него суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Зарайским городским судом заявленные требования удовлетворены», - сообщили в областной прокуратуре.

Ответчик подал апелляцию, но Московский областной суд оставил решение без изменения.