Сотрудники ДПС выручили водителя на трассе в Иссинском районе

В Иссинском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю на трассе и предотвратили аварийную ситуацию.

Мужчина двигался на ВАЗ‑2112 по Р-158 (Нижний Новгород - Саратов), когда на 328-м километре, недалеко от села Симанки, его автомобиль внезапно встал на проезжей части.

«У транспортного средства заклинило ступицу заднего левого колеса», - пояснили в Госавтоинспекции.

Прибывшие сотрудники ДПС определили неисправность, организовали безопасный объезд участка и сопроводили автомобилиста до ближайшего магазина запчастей. Затем, вернувшись к месту остановки, они помогли водителю демонтировать узел и установить новую ступицу.

Мужчина и его пассажиры, поблагодарив полицейских, смогли продолжить путь.