Сотрудники ДПС выручили водителя на трассе в Иссинском районе

Из жизни

Сотрудники ДПС выручили водителя на трассе в Иссинском районе
Печать
Max

В Иссинском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю на трассе и предотвратили аварийную ситуацию.

Мужчина двигался на ВАЗ‑2112 по Р-158 (Нижний Новгород - Саратов), когда на 328-м километре, недалеко от села Симанки, его автомобиль внезапно встал на проезжей части.

«У транспортного средства заклинило ступицу заднего левого колеса», - пояснили в Госавтоинспекции.

Прибывшие сотрудники ДПС определили неисправность, организовали безопасный объезд участка и сопроводили автомобилиста до ближайшего магазина запчастей. Затем, вернувшись к месту остановки, они помогли водителю демонтировать узел и установить новую ступицу.

Мужчина и его пассажиры, поблагодарив полицейских, смогли продолжить путь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
гаи водитель трасса
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!