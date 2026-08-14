В п. Лунино 40-летняя хулиганка напала на незнакомую девушку

40-летнюю жительницу поселка Лунино наказали за нападение с кулаками на 17-летнюю девушку.

Вечером 14 апреля пьяная женщина, находясь около своего дома на улице Заречной, увидела шедшую мимо незнакомку.

Остановив ее, сельчанка «из хулиганских побуждений нанесла 5 ударов по лицу и телу несовершеннолетней, причинив последней физическую боль», рассказали в областной прокуратуре.

По факту побоев возбудили уголовное дело. Женщина полностью признала вину.

Суд приговорил хулиганку к 230 часам обязательных работ, в пользу несовершеннолетней с нее взыскали 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.