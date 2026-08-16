Мошенники могут добыть личные данные из фото в соцсетях

Размещая фото в соцсетях, следует помнить о риске доксинга. Так называется способ сбора личных данных и их публикации в открытом доступе без согласия владельца.

«Это может быть что угодно: настоящее имя, адрес, номер школы или переписка», - поясняет канал «Вестник киберполиции».

Данные собирают в разрозненном виде, потом собирают в единую картину и размещают в Сети. Взламывать профиль не обязательно, если есть геометка, просматривается отражение в окне, в кадр попадает адресная табличка и т. д.

Каждая из этих деталей критичного значения может не иметь, но в сумме получается практически досье. После того как оно окажется в общем доступе, пострадает не только репутация. Обнародование, к примеру, номеров банковских карт или ответов на контрольные вопросы чревато серьезными финансовыми потерями, если ими завладеют мошенники.

«Почти каждый пятый житель России уже сталкивался с публикацией нежелательных данных о себе или близких, а более 60% пользователей хотя бы раз пытались скрыть личные сведения», - отмечает «Вестник киберполиции».

Отдельной статьи за доксинг в уголовном праве нет, но есть ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни - до 2 лет лишения свободы. Тем не менее заботиться о безопасности нужно самостоятельно: максимально ужесточить приватность профиля в соцсетях, не выкладывать посты без дополнительной проверки и периодически вбивать свое имя в поисковик (так можно сразу понять, какие сведения уже ушли в открытый доступ).