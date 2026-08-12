В Пензе подростки в темноте ездят на самокатах посреди проезжей части

Из жизни

В Пензе подростки в темноте ездят на самокатах посреди проезжей части
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В Пензе водитель чудом избежал наезда на юного самокатчика на улице Бекешской, около областной детской больницы. От травм подростка спасли внимательность и быстрая реакция мужчины.

Самокатчик в темное время суток двигался посреди проезжей части без опознавательных знаков. При тусклом освещении водитель заметил его почти в последний момент.

Мужчина прочитал подростку эмоциональную лекцию и прогнал с дороги.

Видеозапись инцидента он выложил в Сеть, уточнив, что всего детей на самокатах было трое.

«Двое сразу съехали, один еще огрызался, а мог бы сразу через шлагбаум поехать в больницу», - отметил водитель.

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