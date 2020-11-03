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Из жизни

На улице Стрелочной за год не смогли отремонтировать тротуар

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«Когда темно, идешь - вообще не видно. Не знаешь: то ли болото, то ли по тропке. А когда зальет, приходится на дорогу выходить, а машины гоняют туда-сюда», - рассказала Галина Петровна.

Жительница улицы Стрелочной год назад жаловалась на плохие условия для пешеходов: тротуар есть лишь на одной стороне, а вот фонари, по иронии судьбы, установлены на противоположной. Кроме того, эту часть Терновки часто затапливает.

Под мутной водой таятся ямы, избежать которых могут лишь опытные водители. Из-за тех, кто не знает, где объезжать неровности, страдают пешеходы - их окатывает потоками грязи.

«Плаваем. Здесь постоянно такая вода, зимой и летом, стока нет. Нужен сток», - отметили прохожие.

Прошел год, а мечта пенсионерки со Стрелочной не стала реальностью. И тротуар на этой улице не появился, и дорога по-прежнему часто оказывается под водой несмотря на то, что это путь к школе.

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