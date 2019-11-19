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Из жизни | Жители Стрелочной улицы в непогоду ходят по проезжей части

19.11.2019|19:27
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Рядом со школой должен быть тротуар - хотя бы с одной стороны, не один год пытается доказать это чиновникам жительница улицы Стрелочной. На ней места для пешей зоны хватило только там, где четные дома, притом что все фонари - на нечетной. Кому они там нужны, Галина Петровна не понимает.

«Когда темно, идешь - вообще не видно. Не знаешь, то ли болото, то ли по тропке. А когда зальет, приходится на дорогу выходить, а машины гоняют туда-сюда, и дети...» - рассказала женщина.

Тротуар не восстанавливали так давно, что Галина Петровна точно и не помнит дату.

«Ой, уж лет 25 или 30 не ремонтировали, а может, даже и больше. Дети ходят - падают, их бабушки и дедушки водят в школу, ходить невозможно! Одни болота и лужи. А в конце, где дом № 4, там вообще люк открытый был. Люди сами закрыли досками и от машины колесо положили, дети могли упасть», - отметила пенсионерка.

Куда Галина Петровна только не обращалась! Говорит, в итоге летом приехала дорожная бригада. Но она асфальтировала клочок проезжей части.

«Я к ним подошла, говорю: «Вы здесь нам заасфальтируйте, дети ходят, бабушки с дедушками, инвалиды». Они: «Нам никто команду не давал». До этого депутаты, один пообещает - не сделает, второй не сделает», - пояснила горожанка.

Хорошо, что осень относительно сухая, говорит пенсионерка, иначе школьникам и взрослым вновь бы пришлось выходить на дрогу: она выше тротуара.

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Гость|19.11.2019 19:50|

Зато попы,как в раю живут ,за ваш счет,ходят только по плитке.Ваши дети ходят по проезжей части и по грязи,а эти пиявки,выбирают,за ваш счет,цвет мраморной плитки.ДУМАЙТЕ.

Гость|19.11.2019 19:55|

Чиновники в России воруют 475 миллионов рублей в день. И это только официальные данные

За восемь месяцев этого года ущерб от коррупционных действий составил порядка 102 млрд рублей, сообщил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД Дмитрий Севастьянов. Таким образом, каждый месяц из бюджетов воруют 12,75 млрд рублей или 1,7 млн рублей в час.

Общий ущерб от коррупционных действий практически сравнялся с бюджетом Воронежской области и вдвое превысил бюджет Брянской и Владимирской областей. По словам Севастьянова, возместить ущерб удалось лишь на 27 млрд рублей.

Гость|19.11.2019 20:03|

Зачем в Пензе тротуары?если по ним по всему городу ездят и паркуются автомобили! зачем он тогда нужен?

Имя: Гость
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