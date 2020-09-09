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Из жизни

Съемочная группа «Службы 11» снова посетила Ласточкины горы

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Мусор по осени считают, переиначивают некоторые пензенцы известную пословицу. Вот и журналисты «Службы 11» решили проверить, в каком состоянии теперь Ласточкины горы. Отдельные кучки отходов заметили уже на самом верху, но по сравнению с тем, что там было раньше, - небо и земля.

«Частенько здесь ходим гулять, много народу по тропинкам ходит по лесу. Даже некоторые чистили озеро», - рассказала пензячка.

Активисты собранный мусор оставили возле таблички, призывающей быть более чистоплотными. Не у всех это вызвало стремление не бросать все ненужное под ноги.

Уже через месяц на склонах журналисты обнаружили огромное количество отходов.

После выхода сюжета районная администрация прислала бумагу, где было сказано, что коммунальный десант побывал там. Как оказалось позже, произошла путаница: рабочие посетили соседнюю территорию.

А теперь рядом с местом для мусора снова лежат мешки. Вывозить бы их почаще, чтобы не рвались, ведь тогда чьи-то усилия окажутся напрасными.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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