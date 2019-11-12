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Из жизни | На улице Ладожской пешеходы обречены испачкать обувь

12.11.2019|18:54
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Одни уныло бредут по незаасфальтированной тропинке за домом № 164 на улице Ладожской, другие резво пересекают распаханный на прошлой неделе газон. Итог для всех примерно одинаковый - грязная обувь и испорченное настроение. Если с первым можно справиться с помощью бордюра, то со вторым дело обстоит сложнее.

Многоэтажка стоит 10 лет, а территорию мало того что не благоустроили, так еще и перекапывают регулярно.

«У меня такое чувство, что несколько раз в году в нашем дворе копают, хотя дома новые, а получается, что трубы, наверное, некачественные положили. У нас очень плохо с этими тротуарами. С детьми идут в детский сад, здесь очень грязно», - пожаловалась местная жительница Надежда Михайловна.

Прохожие обращают внимание и на то, как закопали траншею коммунальщики: одно дерево перекошено - неизвестно, выживет ли, - лавочка частично завалена, вся детская площадка перепахана.

«Там и газон, и тропки все нарушены по-варварски. Я хожу мимо все время, где качельки для детей, там и летом, и зимой вода, в луже стоят качели, ребенку невозможно подойти», - рассказала женщина.

В архиве сохранился момент, когда укладывали трубы за 164-м домом. В 2012 году местные активисты пытались доказать, что траншею, вырытую летом, в конце сентября неплохо бы закрыть. Тогда были опасения, что дети провалятся. Люди не знали, что сети, которым всего несколько лет, потребуют такого частого ремонта.

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Гость|12.11.2019 20:16|

Ну что сказать. Так вам и надо.

Имя: Гость
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