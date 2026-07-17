Анонсирована разработка устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам

В ЕГЭ по гуманитарным предметам появится устная часть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил на пресс-конференции глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Процесс будет постепенным.

«В гуманитарных предметах в ближайшие годы надо разработать модель устной части и ее постепенно внедрять. В этом направлении мы будем совершенствоваться с горизонтом до 2030 года», - цитирует министра «Парламентская газета».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в 2026 году был установлен рекорд - 330 тысяч человек набрали 70 и более баллов на ЕГЭ. «Это практически каждый второй школьник. Это на 52 тысячи больше, чем было в прошлом году», - подчеркнул он.

В 2026 году за 25 лет проведения ЕГЭ впервые ученица - школьница из Москвы - набрала 500 баллов. Еще 8 человек набрали 400 баллов, 76 - 300 баллов, 933 - 200.

В Пензенской области в этом году стало больше 100-балльников - 71 (предварительно): 17 - по физике, 15 - по литературе, 14 - по химии, 11 - по русскому языку, 3 - по истории, 3 - по биологии, 2 - по профильной математике, 2 - по обществознанию, 2 - по информатике и 2 по английскому языку.