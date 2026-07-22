Капремонт школы в Башмаковском районе выполнили на 75%

В селе Тимирязево Башмаковского района подходит к концу капитальный ремонт школы, расположенной на улице Первомайской, 16. Объект готов на 75%.

Уже смонтирована система отопления, идет замена сетей канализации, электроснабжения, водоснабжения, выполнен косметический ремонт классов, обновлены коридоры и фасад.

«Для школы закуплено новое учебное и мультимедийное оборудование. Приобретено оборудование для пищеблока: это мармиты, электрическая плита, холодильник. В спортивном зале ребят ждет новый спортинвентарь. В коридорах школы появятся новые стенды», - сообщили в региональном минобре.

Кабинеты технологии оснастят универсальными деревообрабатывающими станками, наборами инструментов, швейными машинками, манекенами, утюгами, выжигателями. Укомплектованы также кабинеты физики, биологии, географии и химии.

«Улучшилась материальная база кабинета ОБЗР: закуплены макеты автомата Калашникова и разного вида гранат, манекен для оказания первой помощи, цифровая лаборатория по основам безопасности и защиты Родины», - отметили в минобре.

Ранее сообщалось, что на капремонт школы, построенной в 1976 году, направили 41 млн 865 тыс. 326 рублей. Еще 9 млн выделили на учебное и технологическое оборудование.

Образовательное учреждение посещают более 70 детей.