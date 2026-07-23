В Пензе в десятых классах есть 561 свободное место

По состоянию на четверг, 23 июля, в общеобразовательных школах Пензы осталось 561 свободное место для зачисления в 10-й класс.

В Ленинском районе - 123, в Октябрьском - 167, в Первомайском - 184, в Железнодорожном - 87.

«Для уточнения информации о наличии свободных мест необходимо обратиться в Управление образования города Пензы по адресу: ул. Володарского, 5 - или по телефону 56-02-51», - сообщили в управлении.

Ранее в Минпросвещения РФ напомнили: каждый ребенок, завершивший обучение в 9-м классе и получивший аттестат об основном общем образовании, имеет право продолжить учебу на уровне среднего общего образования.

Сроки подачи заявления в 10-й класс школы, как правило, устанавливают сами. Обычно детям, проживающим на закрепленной территории, это нужно сделать до 30 июня включительно, не проживающим - с 6 июля по 5 сентября. Однако прием может завершиться и раньше, если закончатся свободные места.

В Пензенской области за выпускниками 9-х классов закреплено право на продолжение обучения в родной для них школе при наличии в ней классов универсального профиля, а при их отсутствии - в другой организации, определенной управлением образования и расположенной в границах того же муниципального района или городского округа. Перечень подведомственных управлению образования школ, лицеев и гимназий, где прием в 10-й класс с этого учебного года (2026-2027) может проводиться по индивидуальному отбору, можно посмотреть здесь.