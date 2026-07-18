В Рособрнадзоре высказались о тех, кто не смог повысить баллы на ЕГЭ

Более половины тех, кому не удалось повысить свои баллы при пересдаче ЕГЭ в президентские дни, с первого раза не преодолели минимальный порог. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Повторная попытка таким ребятам не помогла. Теперь в регионах рекомендуют выстраивать персональные образовательные траектории для школьников из зоны риска», - отметил он.

По словам Анзора Музаева, почти 99 тысяч участников смогли улучшить результат, однако 25 тысяч его ухудшили. При этом по условиям пересдачи баллы за первую попытку автоматически аннулировались.

В Пензенской области, как уже сообщалось, в пересдаче 8-9 июля принимали участие 869 выпускников текущего года. 70% из них в итоге повысили свой балл, у 9,7% показатель не изменился, у 20,3% - ухудшился.

Один из участников сумел получить 100 баллов по литературе.