Ремонт школы в селе Голицыно выполнен на 80%

Учеба

Ремонт школы в селе Голицыно выполнен на 80%
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Капитальный ремонт средней школы имени И. А. Фролова в селе Голицыно Нижнеломовского района выполнен на 80%, сообщили в областном министерстве образования в четверг, 23 июля.

Ремонт школы в селе Голицыно выполнен на 80%

На обновление 3-этажного кирпичного здания, построенного полвека назад, выделили 34,7 млн рублей. Ремонт начали в марте.

«Обновлены системы водоотведения и водоснабжения, сделан комплексный ремонт пищеблока, лестничных клеток. Проведены общестроительные работы. В активной фазе - замена кровельного покрытия и покраска кабинетов первого и второго этажей», - уточнили в министерстве.

Ремонт школы в селе Голицыно выполнен на 80%

В новом учебном году дети из села Голицыно будут учиться в здании родной школы. Прошлый они завершили в филиале учебного заведения в соседнем селе Ива. 53 ученика добирались туда на автобусе.

На материально-техническое оснащение учебного заведения выделено более 9 млн рублей. На эти деньги закупают мебель, доски в классы, учебные пособия, оргтехнику и др.

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