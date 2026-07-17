В Пензенской области выпускник набрал 100 баллов при пересдаче ЕГЭ

В президентские дни пересдачи ЕГЭ по одному из предметов на выбор пензенский выпускник сумел получить высший балл по литературе - 100.

В основной период экзамен по литературе, проводившийся 1 июня, выбрали 265 человек. 14 из них набрали по 100 баллов.

8 июля один из уже бывших школьников, недовольный своим первым результатом, смог доказать, что способен на большее.

В целом, по данным регионального минобра, в пересдаче принимали участие 869 выпускников. 70% из них в итоге повысили свой балл, у 9,7% результат не изменился, у 20,3% показатель ухудшился.

Теперь в регионе 71 стобалльный результат (предварительно): 17 - по физике, 15 - по литературе, 14 - по химии, 11 - по русскому языку, 3 - по истории, 3 - по биологии, 2 - по профильной математике, 2 - по обществознанию, 2 - по информатике и 2 - по английскому языку.